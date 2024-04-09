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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، الذي يلعب في صفوف الهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

اول تعليق من نيفيز بعد عبور عقبة النصر

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي بعد تغلبه على النصر بنتيجة 2-1 في مباراة الديربي التي أُقيمت مساء الاثنين على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

وفي تصريحات لقناة "ssc" بعد المباراة، قال نيفيز: "لعبنا مباراة قوية أمام فريق قوي، وكان من المتوقع أن تكون اللقاء صعبة، حيث قام الفريق المنافس بتغيير أسلوب لعبه التكتيكي".

وأضاف: "تميزنا في الجانب الدفاعي وخلقنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، وفي النهاية تمكنا من تحقيق الفوز".

وتابع: "نحن نقدم أداءً كبيرًا داخل فريق الهلال، وبالرغم من أن لدينا مباراة قادمة بعد أيام قليلة إلا أنه ليس هناك وقت كافٍ للاستعداد".

وأكد: "نحن سعداء هنا في أبو ظبي بالتأهل إلى المباراة النهائية التي سنخوضها أمام الاتحاد، ونطمح في تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وسيواجه الهلال الاتحاد، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية، حيث تمكن الهلال من التغلب على الاتحاد في المواجهات الخمس السابقة بينهما في جميع البطولات لهذا الموسم.