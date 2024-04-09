نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. ليفربول وافق على بيع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إنجليزية أكدت اليوم الثلاثاء أن ليفربول يفكر في بيع نجمه الدولي المصري، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول وافق على بيع محمد صلاح

وأفادت شبكة "HTIC" العالمية بأن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز، منفتح على فكرة بيع صلاح في الصيف المقبل، نظرًا لرغبته في التخلص من لاعبين كبار في السن وتجديد الفريق بصفقات شابة، خاصة مع مغادرة يورجن كلوب لتدريب الفريق بنهاية الموسم.

وأشارت HITC إلى أن الاتجاه الأكثر احتمالًا لصلاح هو الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، الذي قام بعدة تعاقدات كبيرة خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاقد مع كريم بنزيما.

وأفادت الشركة نفسها أيضًا بأنه من المتوقع أن يصبح صلاح أعلى لاعب أجرًا في العالم، متجاوزًا راتب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الذي يحصل على 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا.