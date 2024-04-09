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أحمد جودة - القاهرة - في الأونة الأخيرة، استطاع الاتحاد تأكيد تفوقه على نادي الوحدة، بفوزه عليه في مباراة كأس السوبر السعودي التي جرت مساء اليوم الاثنين.

بعد الوصول للنهائي.. اتحاد جدة يكرس عقدة الوحدة

حقق العميد انتصارًا بنتيجة 2-1 على الوحدة في أبوظبي، في نصف نهائي "كأس الدرعية" للسوبر السعودي، مما أهله للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من لقاء الهلال والنصر الذي سيقام لاحقًا في اليوم نفسه.

تعتبر هذه المرة الثامنة على التوالي التي يفوز فيها الاتحاد على الوحدة في مختلف البطولات.

وتعود آخر مرة شهدت فيها الاتحاد عدم الفوز على الوحدة إلى 11 مارس/آذار 2020، خلال الدور الثاني من موسم 2019-2020 بالدوري السعودي، حيث انتهت المباراة بتفوق "فرسان مكة" بنتيجة 2-1.

منذ ذلك الحين، فاز الاتحاد في 6 مباريات متتالية ضد الوحدة في الدوري السعودي، وكان آخرها بنتيجة 2-1 في فبراير/شباط الماضي في الموسم الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، حقق العميد فوزًا بثلاثية نظيفة على الوحدة في ثمن نهائي كأس الملك في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، بالإضافة إلى الفوز اليوم في كأس السوبر.