نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي عن فريقه أتلتيكو مدريد في مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا أمام بوروسيا دورتموند، وفقا لما كشفه النادي امس الاثنين.

ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

ويحل دورتموند ضيفا في ملعب ميتروبوليتانو الأربعاء لكن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سيفتقد لخدمات مهاجمه البالغ 30 عاما بسبب إصابة عضلية في قدمه اليسرى.

ولم يحدد أتلتيكو مدة غياب ديباي لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع، بما يعني غيابه منطقيا عن لقاء الإياب المقرر في 16 من الشهر الجاري في ألمانيا.

وكان ديباي سجل هدفا قاتلا لأتلتيكو في لقاء الإياب من الدور ثمن النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في الدقيقة 87 بعد دخوله كبديل ليأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين قبل أن يحسم أتلتيكو تأهله بركلات الترجيح.