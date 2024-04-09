نجم إنبي يكشف سر تألقه أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد يوسف لبيب، نجم نادي إنبي أن تألقه في مباراة الأهلي التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الدوري يمنحه دفعة كبيرة في الفترة القادمة.



وقال يوسف لبيب في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طموحي كبير مع إنبي، وأشكر أيمن الشريعي، رئيس النادي والجهاز الفني، على الدعم الكبير الذي نحصل عليه".

سر تألق نجم إنبي



وأضاف: "طموحنا كبير مع فريقنا في الفترة القادمة، وهو أن نحصل على صدارة الدوري العام، وأن نشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، وبالدعم الذي نحصل عليه من إدارة النادي والجهاز الفني سنحقق أهدافنا".

وتابع: "ثقتي في ربنا كبيرة، ولدي اعتقاد داخلي بأن الله يمنحنا الفرص في الوقت المناسب، ثقتي في ربنا ليس لها حدود.. عليّ فقط أن أجتهد، والفرصة تأتي في الوقت المناسب".

وأتم يوسف لبيب تصريحاته قائلًا: "اللعب أمام الأهلي بشكل مميز وتسجيل هدفين يمنح أي لاعب دفعة كبيرة، وإن شاء الله تكون هذه هي البداية القوية في مسيرتي، وأتمنى أن تكون دفعة قوية لي في الفترة القادمة".