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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد مهاجم ريال مدريد، الإسباني خوسيلو ماتو، بزميله الإنجليزي جود بيلينهام، الذي أبرز تواضعه، مقتنعا بأنه "يمكنه تحقيق أي شيء يضعه نصب عينيه" في عالم كرة القدم، وذلك قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعشية المباراة المرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو، قال خوسيلو في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن النجم البالغ من العمر 20 عامًا "لاعب من طراز مختلف، إنه لا يصدق من الناحية البدنية، كما أنه متواضع للغاية، إنه زميل رائع في الفريق".

مهاجم ريال مدريد: بيلينجهام لاعب من طراز مختلف



وتابع: "منذ البداية، حاول التحدث بالإسبانية، لقد لمس قلوب الجميع، إنه مميز للغاية".



وقال المهاجم صاحب الـ34 عامًا إن بيلينغهام "يمكنه تحقيق أي شيء يضعه نصب عينيه، لديه القدرة على أن يكون مهمًا حقًا لمنتخب إنجلترا وريال مدريد ما دام أراد ذلك، إنه يمنحنا شيئًا إضافيًا".

ويعول خوسيلو كثيرًا على مهارات اللاعب الشاب في مواجهة السيتي بحضور النرويجي إرلينغ هالاند، للمضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا.