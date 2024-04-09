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أحمد جودة - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي عندما يلعب ارسنال الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وعلى ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن، تقام مباراة آرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويدخل آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي، ويخرج بنتيجة تساعده في حسم التأهل إلى نصف النهائي، وقد حقق فوزا أخيرا على برايتون 3-0 ويتصدر الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

أما بايرن ميونخ، فيمر في الموسم الحالي بفترة صعبة، خاصة مع اقتراب خسارته لقب الدوري الألماني وقد خسر اللقاء الأخير 3-2 على يد هايدنهايم الصاعد حديثا 3-2، وسيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمواجهات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل ارسنال



حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

تشكيل بايرن



حارس المرمى: أولرايش.

خط الدفاع: كيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوريتسكا - ليمار - توماس مولر.

خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري.

