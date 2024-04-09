نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار دوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة للموسم الحالي (2023/24).

تأهل ريال مدريد إلى هذه المرحلة من البطولة بعد فوزه على لايبزيج بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة. بينما تأهل مانشستر سيتي بفوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 6-2.

موعد الريال والسيتي



وسيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إرلينج هالاند