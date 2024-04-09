الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ديربي الميلان والإنتر سيحدد بطل الدوري.. ماركا: السيتي والريال مواجهة نارية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ديربي الميلان والإنتر سيحدد بطل الدوري.. ماركا: السيتي والريال مواجهة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

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الديربي بين الميلان والانتر سيحدد السكوديتو
الانتر ممتاز
مواجهة بين كارليتو وبيب
دعونا نلعب ​كرة قدم​ هي الافضل ما يمكن
إنه ا الكأس الخاص بنا
لياو وديبالا يرفعان التحدي في الدوري الاوروبي
السيدة العجوز تنوي جلب فيليبي اندرسون

 ماركا:

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 السيتي والريال مواجهة نارية
ابيض ومفعم بالحياة
البرشا ينادي روح ٦-١ منذ سنوات
الاتلتيكو يخسر جهود ميمفيس بسبب الاصابة

 آس

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 الارادة والشخصية
مواجهة السيتي والريال
البايرن وارسنال
الوهم أو حرق الايادي
عرض لامين
سجل ميتروبوليتانو

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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