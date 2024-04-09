نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ديربي الميلان والإنتر سيحدد بطل الدوري.. ماركا: السيتي والريال مواجهة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

الديربي بين الميلان والانتر سيحدد السكوديتو

الانتر ممتاز

مواجهة بين كارليتو وبيب

دعونا نلعب ​كرة قدم​ هي الافضل ما يمكن

إنه ا الكأس الخاص بنا

لياو وديبالا يرفعان التحدي في الدوري الاوروبي

السيدة العجوز تنوي جلب فيليبي اندرسون

ماركا:

السيتي والريال مواجهة نارية

ابيض ومفعم بالحياة

البرشا ينادي روح ٦-١ منذ سنوات

الاتلتيكو يخسر جهود ميمفيس بسبب الاصابة

آس

الارادة والشخصية

مواجهة السيتي والريال

البايرن وارسنال

الوهم أو حرق الايادي

عرض لامين

سجل ميتروبوليتانو