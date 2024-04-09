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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ديربي الميلان والإنتر سيحدد بطل الدوري.. ماركا: السيتي والريال مواجهة نارية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
الديربي بين الميلان والانتر سيحدد السكوديتو
الانتر ممتاز
مواجهة بين كارليتو وبيب
دعونا نلعب كرة قدم هي الافضل ما يمكن
إنه ا الكأس الخاص بنا
لياو وديبالا يرفعان التحدي في الدوري الاوروبي
السيدة العجوز تنوي جلب فيليبي اندرسون
ماركا:
السيتي والريال مواجهة نارية
ابيض ومفعم بالحياة
البرشا ينادي روح ٦-١ منذ سنوات
الاتلتيكو يخسر جهود ميمفيس بسبب الاصابة
آس
الارادة والشخصية
مواجهة السيتي والريال
البايرن وارسنال
الوهم أو حرق الايادي
عرض لامين
سجل ميتروبوليتانو