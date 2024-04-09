نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ليفربول يستقر على ييع صلاح ونجم الأهلي على أعتاب الرحيل وقمة نارية بين الريال والسيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في السطور التالية:

ليفربول يستقر على ييع صلاح

منح نادي ليفربول الضوء الأخضر لرحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاهتمام السعودي بالتعاقد معه.

وأفادت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول نهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 مع عدم فتح باب المفاوضات معه لتمديد العقد حتى الآن.

وقد تأتي رغبة إدواردز في رحيل محمد صلاح الصيف المقبل بسبب نيته القيام بثورة كبيرة مزامنة مع رحيل يورجن كلوب عن تدريب الفريق، والنزول بمعدل أعمال الريدز.

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الأهلي يعاني من أزمة دفاعية واضحة في المباريات الأخيرة، وطهرت في لقاء إنبي بشكل واضح، موضحًا بأن الفريق افتقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وكولر ينظر إلى لقب الدوري أنه في المتناول.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "إنبي يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم سواء مع تامر مصطفى أو المدرب الحالي السيد ياسين، وهو فريق بلا نجوم، وهي تجربة تستحق المتابعة، ورغم تقديم نتائج مميزة لكن رئيس النادي يؤكد دائما بأنه لا يهمه أمر المنافسة على المراكز المتقدمة".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر أصبحت فرص استمراره مع الأهلي مستقبلا صعبة، وكهربا هو المهاجم رقم 1 في النادي الأهلي ثم وسام أبوعلي وبعده موديست".

وأكمل: "مواجهة الأهلي ضد مازيمبي ستكون صعبة للغاية، بعيدًا عن الأمور الآخرى، ومعظم المواجهات التي تقام الساعة الثالثة عصرا تكون قوية وليست سهلة بالنسبة للفرق المصرية".

وزاد: "جدول الدوري المصري لا يوجد له مثيل في العالم، هناك تفاوت واضح بين عدد المباريات بين كل الأندية المصرية".

قمة نارية بين الريال والسيتي

يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار دوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة للموسم الحالي (2023/24).

تأهل ريال مدريد إلى هذه المرحلة من البطولة بعد فوزه على لايبزيج بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة. بينما تأهل مانشستر سيتي بفوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 6-2.

وسيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.