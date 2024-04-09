نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفجرها: الأهلي يعاني من الإرهاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب الأهلي، مارسيل كولر، عقب التعادل 2-2 مع إنبي، أمس الإثنين، إن فريقه دخل أجواء اللقاء متأخرًا نتيجة للإرهاق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين.

وسجل لاعب إنبي، يوسف لبيب، وجناح الأهلي، محمود عبد المنعم (كهربا)، ثنائية لكل منهما ليفرض إنبي التعادل 2-2 على مضيفه في مباراة مؤجلة بالمسابقة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات وتقدم للمركز العاشر، بينما رفع إنبي رصيده إلى 28 نقطة من 17 مباراة ليتصدر المسابقة.

كولر يفجرها: الأهلي يعاني من الإرهاق



ويحتل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي المركزين الثاني والثالث برصيد 27 نقطة لكل منهما.



وقال المدرب السويسري في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "أعطيت تعليمات للاعبين في الشوط الثاني بضرورة اللعب أسرع وأكثر إيجابية على المرمى لكن الفريق تلقى هدفًا مباغتًا".

وتابع "سيطرنا بعد الهدف على المباراة مرة أخرى وتمكنا من التقدم، لكن بعد هذا الهدف كان هناك حالة من التسرع، ولهذا قمت بإجراء عدة تغييرات في آخر ربع ساعة مع إعطاء اللاعبين تعليمات بضرورة الاستحواذ والتركيز على المرمى وعدم فقد الكرة، ورغم ذلك احتسبت علينا ركلة ركنية جاء منها هدف التعادل".



وأضاف كولر: "إهدار الفرص ينتهي بالتركيز أكثر أمام المرمى مع أداء تدريبات معينة لتفادي هذه المشكلة، وهذا الأمر لا نستطيع حاليًا القيام به بالصورة المطلوبة في التدريبات لأننا نلعب مباراة كل يومين، ونخوض بعدها بعض تدريبات الاستشفاء وتدريبات فنية محددة".

وسيلتقي الأهلي، بعد غد الخميس، مع زد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

وتأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب سيمبا التنزاني وسيلتقي مع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل في وقت لاحق من الشهر الحالي.