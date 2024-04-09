نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الأبطال.. غياب هداف دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يغيب هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، دونيل مالين، عن مباراة الفريق أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مالين عن بعثة دورتموند التي سافرت للعاصمة الإسبانية مدريد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل: "لسوء الحظ لن يتمكن مالين من المشاركة في اللقاء".



وغاب مالين عن آخر مباراتين لدورتموند في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ وشتوتغارت بسبب إصابة عضلية.



ويتصدر مالين ونيكلاس فولكروج، قائمة هدافي دورتموند هذا الموسم برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

ويسعى دورتموند للوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ موسم 2012 - 2013، عندما صعد أيضًا للمباراة النهائية التي خسرها أمام بايرن ميونخ.



وصرح كيل: "إننا نتطلع لهذه المهمة".