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أحمد جودة - القاهرة - سافر بيدري وفرينكي دي يونج، مع فريقهما برشلونة إلى باريس ضمن قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة "البي سي جي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من عدم حصول أي منهما على الإذن الطبي بعد.

وأصبح اللاعبان في المرحلة الأخيرة من عملية تعافيهما كل من إصابته، وفي حالة حصولهما على الإذن الطبي خلال الساعات القادمة، قد يتمكنان من اللعب أمام نادي العاصمة الفرنسية.



كما جاء المدافع أندرياس كريستنسن، الذي لم يلعب آخر مباراتين في الدوري الإسباني بسبب إصابة في وتر أكيليس، ضمن قائمة البارسا لمباراة الليلة.

دون الإذن الطبي.. ثنائي برشلونة يتوجهان إلى باريس قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

وسيسافر مع برشلونة إلى باريس غافي الذي يعاني من إصابة طويلة، لكنه سيكون مع الفريق لمساندة زملائه في ذهاب ربع نهائي "التشامبيونز لييغ".



وبذلك، كان لاعب الوسط الأندلسي والظهير أليخاندرو بالدي، هما الغائبان الوحيدان عن قائمة النادي الكتالوني.