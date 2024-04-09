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أحمد جودة - القاهرة - قال مدافع بايرن ميونخ، إريك داير، إنه يقدم أفضل أداء في مسيرته، ويجب أن يظل جزءًا من خطط مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت.

ولم يشارك داير، الذي انتهت مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع توتنهام هوتسبير في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما انتقل إلى عملاق الدوري الألماني، مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره كبديل في مباراة دور الـ16 لكأس العالم 2022 أمام السنغال.

مدافع البايرن يوجه رسالة إلى مدرب منتخب إنجلترا



وقال داير لمدونة صوتية (بودكاست) أوفرلاب على شبكة سكاي: "بالتأكيد أريد أن أكون جزءًا من منتخب إنجلترا، وأعتقد أنني يجب أن أكون ضمن الفريق لأنني ألعب على هذا المستوى.



وأضاف: "لم أتحدث مطلقًا مع ساوثغيت، لكن عليك أن تحاول اللعب بأفضل أداء ممكن مع ناديك ومن ثم يصبح القرار خارج يديك".



وظهر داير (30 عامًا) لأول مرة مع منتخب إنجلترا في 2015، وخاض 49 مباراة دولية بينها 37 في التشكيلة الأساسية.



وشارك اللاعب في 10 مباريات مع بايرن ميونيخ، حيث يلعب إلى جانب زميله السابق في توتنهام هاري كين، وسيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه آرسنال في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.