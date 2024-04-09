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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف مسؤولي نادي جيرونا الإسباني من عودة اللاعب روميو نجم نادي برشلونة مرة أخرى إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة تؤكد نادي برشلونة يريد بيع اللاعب روميو في الميركاتو الصيفي القادم بعد فشله في تقديم نفسه بصورة جيدة.

موقف جيرونا من عودة نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأكد كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا في تصريحات صحفية له:" قلت عدة مرات أن روميو كان لاعبًا حاسمًا بالنسبة للنادي ولغرفة الملابس بسبب القيم التي يتمتع بها".

وتابع:" مر بموسم معقد بسبب الإصابة ويجب دراسة كل شيء لكنه لاعب يمكن أن ينضم إلى الفريق مرة أخرى لأنه يمكن أن يقدم لنا الكثير".

ويواصل فريق برشلونة تدريباته لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غدا الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

