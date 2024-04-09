نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد تحقيق فوز صعب على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بقيادة خيسوس وكاسترو.

والتقى الهلال والنصر على ملعب “محمد بن زايد” بأبوظبي الإماراتية، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 2024

وضرب الهلال، موعدًا ناريًا مع الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الخميس المقبل.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).

