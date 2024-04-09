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أحمد جودة - القاهرة -

وجه داني كارفخال ظهير أيمن فريق ريال مدريد الإسباني رسالة قوية لجمهور المرينجي قبل مواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

رسالة قوية من كارفخال لـ عشاق الريال قبل مواجهة مانشستر سيتي

وكتب النجم داني كارفخال على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" الجميع يجب أن يرتدي ملابس بيضاء في الملعب اليوم".

وينتظر أن تقام مباراة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد يوم السابع عشر من شهر أبريل الجاري.

وسوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

