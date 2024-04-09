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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتصريح مفاجئ بشأن النجم كيليان مبابي قبل موقعة نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب بارك دي برينس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تصريح ناري من إنريكي تجاه مبابي بشأن لقاء برشلونة في دوري الأبطال

وعند سؤال إنريكي عن كيليان مبابي رد قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة:" أعتقد أنك تسألني سؤالًا فرديًا وسأجيب عليه بشيء جماعي، نحن في أفضل لحظة هذا الموسم".

وواصل:" لا أعرف تشافي كمدرب، أعرفه كزميل ولاعب، أعرف النادي ولا أعرف إذا كان ذلك يعطيني أفضلية، لكنها مباراة مهمة جدًا بالنسبة لي على المستوى العاطفي، أنا مستعد لتقديم كل شيء للفريق".

وأتم إنريكي:" أريد أن يلعب جميع لاعبي برشلونة وأن يلعبوا بأفضل تشكيلة لديهم، أحب أن أرى الأفضل في الملعب ورغبتي هي مواجهة المنافس بشكل كامل".

