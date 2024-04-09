نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أتلتيكو مدريد من بيع فيليكس نهائيًا لـ برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لحسم التعاقد بشكل نهائي مع النجم البرتغالي جواو فيليكس من صفوف نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي.

وانتقل جواو فيليكس إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

موقف أتلتيكو مدريد من بيع فيليكس نهائيًا لـ برشلونة

وأكد النجم فيليكس عن سهولة أو صعوبة انتقاله نهائيا إلى برشلونة:" لا أعلم سوف نرى، بالنسبة للرئيس سيريزو فإن الأمر سيكون سهلًا لأنه شخص رائع وانا احترمه كثيرًا".

وأتم الدولي البرتغالي تصريحاته:" لقد كان جيدًا معي دائمًا وكذلك مع والدتي وعائلتي".

ويأمل اللاعب جواو فيليكس في موافقة مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد بتسهيل عملية انتقاله إلى صفوف البارسا في الميركاتو الصيفي القادم.

