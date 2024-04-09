نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجلسمان يكشف موقفه النهائي من العودة لبايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الحالي ونادي بايرن ميونيخ السابق بتصريحات قوية بشأن موقفه من العودة إلى تدريب النادي البافاري مرة أخرى.

ويسعى نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع المدرب جوليان ناجلسمان مرة أخرى بعد الإطاحة بالمدرب توماس توخيل نهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

ناجلسمان يكشف موقفه النهائي من العودة لبايرن ميونيخ

وأكد ناجلسمان في تصريحات صحفية له عن احتمالية عودته لتدريب البايرن:" ليس لدي عقد رسمي ولم تكن هناك محادثات ولم أحدد مستقبلي بعد لأنني أفكر فيه بمنظور احترافي ولكن من الطبيعي أن أعود للبايرن".

وتابع:" يجب أخذ كل شيء في الاعتبار وسوف أوضح قراري في وقت ما، وهناك أندية أخرى مهتمة ولكن لا يوجد شيء رسمي الآن وأنا في مرحلة التفكير في الخطوة المقبلة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره فريق آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

