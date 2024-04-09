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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، بمواطنه لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، لكنه قال إنه يفتقر إلى "التركيز الذهني" عندما يخسر المباريات، لأنه غير معتاد على ذلك.

فقد أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، السيطرة على نفسه في الدقيقة 86، بعد مشاجرة مع لاعب الهلال، علي البليهي، الذي حاول منع المهاجم المخضرم من تنفيذ رمية سريعة.

مدرب النصر يشرح سبب طرد كريستيانو أمام الهلال

وبعد مشاجرة بين الطرفين أشهر حكم المباراة، محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجه رونالدو.

وفي محاولة لشرح سلوك "الدون"، أشاد مدرب الهلال بالفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وبرر فعله "إنه افتقار إلى التركيز الذهني لأنه غير معتاد على خسارة المباريات".

وخسر النصر بنتيجة 2-1 أمام الهلال، بعد طرد كريستيانو رونالدو، في مباراة نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي.