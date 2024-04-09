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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المدير الفني الإسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب جوارديولا​ إن الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين "مستحيل عمليًا "، وان هدف الوصول إلى الدور النصف نهائي ليس سهلًا.

ولفت المدرب الاسباني إلى ان فريقه فاز في الموسم الماضي، وخسر في الذي سبقه، مشيرًا إلى ان مواجهة الريال باتت كلاسيكية.

جوارديولا: علينا إلحاق الضرر بريال مدريد

وأضاف الاسباني: “لدينا لاعبون جدد وهي مباراة مختلفة تماما. نحن نشعر بقوة وثقة كبيرة لاننا سنخوض مباراة الإياب على أرضنا”.

واختتم: "ولكن هنا المباريات طويلة للغاية لأسباب مختلفة، هم خطيرون للغاية، ليس علينا فقط السيطرة على المباراة، بل علينا محاولة إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف."