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أحمد جودة - القاهرة - دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مدربي المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات يورو 2024، بألمانيا، إلى التعاون لتجنب البطاقات غير الضرورية وحماية صورة اللعبة، وذلك خلال ندوة عقدت في دوسلدورف حضرها المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي.

وقدم المدير العام للتحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، روبرتو روسيتي، بعض التوجيهات التي سيتبعها الحكام في البطولة التي ستقام من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وشدد على أنه "سيتم اختيار أفضل الحكام دون أي شرط آخر" وطالب باحترامهم.

"يويفا" يتطلع لتحكيم مرن في "يورو 2024"



وقال روسيتي للمدربين: "السلوك غير المقبول للاعبين هو مشكلة للحكام، يتبعك اللاعبون، وإذا كنت هادئًا، فسيكون لاعبوك أكثر هدوءًا، نريد تجنب البطاقات غير الضرورية وحماية صورة اللعبة، لذلك سنكون حازمين مع التنمر وعدم الاتفاق الواضح".

ووفقًا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد مسؤول التحكيم على أن "الأمر يتعلق بحماية صورة اللعبة وترك إرث إيجابي للأجيال القادمة".



وأضاف: "علينا أن نفعل شيئًا ونحتاج إليكم لأنكم مهمون جدًا بالنسبة لنا".



وسيؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الشهر على مجموعة من 18-20 حكمًا تم اختيارهم لبطولة أمم أوروبا بألمانيا، وسيكون معسكرهم خلال البطولة في فرانكفورت، بينما سيكون معسكر حكام الفيديو المساعد (فار) في لايبزيغ. وسيحضرون جميعًا ورشة عمل تحضيرية من 13 إلى 16 مايو.