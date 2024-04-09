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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024.. على وقع انتصاراته المتتالية ومعنوياته العالية، يستقبل ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة تُعدّ بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

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شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024

ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي، حيث يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني، ويسعى لاستغلال عامل الأرض لتحقيق انتصار يمهد له الطريق نحو التأهل لنصف النهائي.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من مدريد تُسهل عليه مهمة التأهل في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد.

تُعدّ المباراة بمثابة صراع بين فلسفتين كرويتين مختلفتين، فبينما يعتمد ريال مدريد على الخبرة واللعب الجماعي، يُعرف مانشستر سيتي بأسلوبه الهجومي واعتماده على الضغط العالي.

تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، بينما فاز مانشستر سيتي باللقب مرة واحدة فقط، في الموسم الماضي.

تُعدّ هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ريال مدريد في المباراتين السابقتين.

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا



تُقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل النادي الملكي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي،

كما يمكنك متابعة البث المباشر على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد beIN Sports HD 1 عربسات 12015 H beIN Sports HD 1 نايل سات 11919 V

قائمة مانشستر سيتي

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: إيدرسون، سكوت كارسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، سيرجيو جوميز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز، فيل فودين، محمدو سوسوهو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد اليوم