نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف حالة "كريستو" قبل مواجهة نادي زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأضاف طبيب الفريق أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد له مساء الخميس المقبل باستاد السلام.

