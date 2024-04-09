الرياضة

طبيب الأهلي يكشف حالة "كريستو" قبل مواجهة نادي زد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب يكشف حالة "كريستو" قبل مواجهة نادي زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأضاف طبيب الفريق أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد له مساء الخميس المقبل باستاد السلام.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا