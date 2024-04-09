أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نص نهائي أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، يستعد الكثير من محبين ومشجعين كرة القدم لموعد مباراة الأهلي ومازيمبي، حيث أن هذه المباراة ستكون هي المباراة الخاصة بنصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فهذه المباراة ستحدد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة الخاصة بنهائي دوري إفريقيا وبعد ذلك الفوز بالبطولة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على الموعد الخاص بمبارة الأهلي ومازيمبي، كما أننا سنتعرف على القنوات الناقلة.



موعد مباراة الأهلي ومازيمبي



بطولة دوري أبطال إفريقيا هي أحد أهم البطولات التي يمكن لأندية إفريقيا الدخول بها، فهذه البطولة مميزة وتحمل الكثير من المتعة والتشويق لجميع مشاهدين كرة القدم، فلهذا يتساءل الجميع عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، حيث أن هذه المباراة هي المباراة الخاصة بنصف نهائي هذه البطولة، والفائز في هذه المباراة سيقوم بلعب المباراة النهائية لهذه البطولة ومن ثم الفوز بها والفوز بكأس الدوري، فجميعنا نتأهب لمشاهدة نادي القرن النادي الأهلي والاستمتاع بأدائه في هذه المباراة، فلهذا سيكون موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي في يوم 19 من شهر إبريل الجاري وهو الموعد الخاص بالذهاب والذي سيكون في الكونغو، كما سيتم اللعب في يوم 20 من شهر إبريل الجاري وهو الموعد الخاص بالإياب والذي سيكون في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة



يتساءل الكثير من المشجعين عن القنوات التي ستكون ناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي لكي يقوموا بمشاهدتها، فتكون القنوات هي جميع أنواع قنوات beIN Sports، حيث أن هذه القنوات لديها الحقوق الخاصة ببث جميع المباريات الخاصة ببطولة دوري أبطال افريقيا وليس مباراة الأهلي ومازيمبي فقط.