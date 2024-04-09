نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية، وبدأ في مران اليوم خوض تدريبات بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم، بعد خوض فقرة في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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