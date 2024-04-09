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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها الخميس المقبل.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة نادي زد في الدوري المصري

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي أمس، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس، تدريبات استشفائية في «الجيم» للتخلص من الإجهاد.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي: حمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد السلام.

