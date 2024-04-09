نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أرقام قبل القمة المنتظرةبين ريال مدريد ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض ريال مدريد الإسباني اختبارًا شديد الصعوبة، حين يستضيف مانشستر سيتي، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات سيتي، المتوج بالنسخة الأخيرة من البطولة القارية، ضيفًا ثقيلًا على الريال في دوري الأبطال خلال المواسم الأخيرة، لذلك ستحتاج كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى جهدِ مضاعف لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل خوض جولة الإياب الأسبوع المقبل في إنجلترا.

هذا التقرير يسلط الضوء على 10 أرقام بارزة من مسيرة الفريقين في البطولة:



1- يتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد أن التقيا في الدور نصف النهائي في موسمي 2021-22 و2022-23. تم تسجيل 17 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة، بمتوسط ​​4.3 في المباراة الواحدة (7 لريال مدريد، 10 لمانشستر سيتي).

2- فاز ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد سيتي، وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

3- ستشهد هذه المباراة مواجهة بين المديرين الفنيين اللذين حققا أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (113) وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (109).

4- بعد خسارة أول مباراتين له أمام مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، في الدور نصف النهائي من هذه المسابقة موسم 2013-2014 عندما كان مدربًا لنادي بايرن ميونخ، خسر غوارديولا مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات له ضد أنشيلوتي في جميع المباريات، وفاز في ست مباريات، وانتهت واحدة بالتعادل.

5- حقق سيتي 10 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المسابقة بعد بايرن ميونيخ الذي حقق 15 انتصارًا على التوالي بين سبتمبر 2019 ونوفمبر 2020.

6- حافظ سيتي على سجله دون هزيمة لـ21 مباراة متتالية، وهو أفضل ثاني رقم في البطولة بعد جاره مانشستر يونايتد الذي خاض 25 مباراة في دوري الأبطال دون هزيمة بين عامي 2007 و2009.

7- رودري لاعب مانشستر سيتي (137) وتوني كروس لاعب ريال مدريد (128) هما اللاعبان اللذان قاما بأكبر عدد من التمريرات الخطيرة (الكاسرة للخطوط) في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في حين أن كروس هو أيضًا صاحب أفضل معدل تمريرات تحت الضغط. في المسابقة هذا الموسم (95% – 352/371)

8- منذ بداية موسم 2021-2022، شارك لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بشكل مباشر في أهداف أكثر من أي لاعب آخر في دوري أبطال أوروبا، سجل 14 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ويتفوق أيضًا على جميع اللاعبين في المراوغات المكتملة (97).

9- ريال مدريد هو أحد فريقين فقط، إلى جانب سيتي، اللذين لعب ضدهما إيرلينغ هالاند أكثر من مرة دون أن يسجل في دوري أبطال أوروبا (مباراتان ضد كل منهما)، إجمالي تسديداته السبع وخمس تسديدات على المرمى ضد ريال مدريد هي أكبر عدد من التسديدات التي سجلها في مرمى منافس في المسابقة.

10- في مبارياته الست الأولى مع الريال في المسابقة كان بيلينغهام حاضرًا دومًا بتسجيل الأهداف أو صناعتها. سجل 4 وصنع 4. اللاعب الوحيد الذي سجل أو ساهم في أول سبع مباريات له مع نادٍ في المسابقة هو سباستيان هالر، أثناء اللعب مع أياكس في موسم 2021-2022، سجل 11 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين