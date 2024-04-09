راحة 48 ساعة لسموحة بمناسبة عيد الفطر

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أحمد جودة - القاهرة - منح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه، أجازة للاعبى فريقة اليوم وغدًا بمناسبة عيد الفطر.

راحة 48 ساعة لسموحه بمناسبة عيد الفطر

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأزرق تدريباتة، يوم الخميس القادم على ملعبه استعدادا لمباراة الجونه يوم 17 أبريل فى الدورى الممتاز.

ويواجه فريق سموحه صعوبة في مباراة الجونه بسبب الإيقافات والإصابات حيث يغيب جاستيس ارثر، عمرو قلاوه للإيقاف كما يغيب أحمد حكم، محمود وحيد، فادى فريد للإصابة.

ويبحث الجهاز الفنى لفريق سموحه عن البدائل للموقوفين، المصابين.

وخاض الفريق الأزرق مباراة ودية على ملعبه مع بروكسى انتهت بالتعادل السلبى وحرص الجهاز الفنى لسموحه خلال المباراة على إعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباريات الدوري وكذلك حرص على علاج الأخطاء التى ظهرت فى المباريات الأخيرة.

ويحتل سموحه المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

