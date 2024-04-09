نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة لجماهير الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة فريق كرة القدم أمام الزمالك في المباراة المقرر لها فى السابعة مساء الخميس القادم على ستاد القاهرة.

رحلة لجماهير الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك

ويذكر أن هذه المباراة هى المؤجلة من الأسبوع الثامن فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت إدارة الإتحاد السكندرى أن الحافلات المخصصة لنقل الجماهير السكندرية إلى ستاد القاهرة ستتواجد يوم الخميس القادم ابتداء من الساعة الواحده ظهرا حتى الثانية أمام نادى الجامعة الكائن خلف نادى الاتحاد السكندرى.

وأضافت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن الحافلات ستكون مخصصة للجماهير حاملى بطاقه المشجع وتذكرة المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

