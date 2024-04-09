لامين يامال يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تشكيل البلوجرانا الذي سيدخل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

متى موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان؟

يستعد الفريق الكتالوني لمواجهة مضيفه سان جيرمان، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي

خط الوسط: كريستينسن - جوندوجان - دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - يامال – ليفاندوفسكي

وتنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.