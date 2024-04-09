تشكيل ريال مدريد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يقام لقاء العودة على ملعب "الاتحاد"، الأسبوع المقبل.



وتجاوز مانشستر سيتي نظيره كوبنهاغن الدنماركي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر في مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لمثلهم، ليتأهل بنتيجة (6-2) في مجموع المباراتين.

فيما ضمن ريال مدريد تأهله لدور ربع النهائي بفوزه على لايبزيغ الألماني، حيث تمكن المرينغي من التفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما حسم التعادل مباراة الإياب بهدف لمثله.

وسيشهد تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، غياب الدولي الإنجليزي، كايل ووكر الظهير الأيمن للنادي السماوي بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياس، مانويل أكانغي.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كيفين دي بروين، إرلينغ هالاند، فيل فودين.

وربما لا يشهد تشكيل ريال مدريد ضد السيتي، الأساسي تواجد لوكا مودريتش من البداية، حيث من المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، توني كروس، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو جوس.

وتنطلق صافرة المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.