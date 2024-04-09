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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن نجاح الإدارة في تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي لـ'دوت الخليج': نجحنا في تجديد عقد ثنائي الفريق

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج': "الأهلي أنهى الاتفاق مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق، وحصل على توقيعه حتى موسم 2027، حيث يستمر 3 مواسم أخرى".

وأضاف: "كما نجح أمير توفيق مدير التعاقدات في الحصول على توقيع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، حتى عام 2028 المقبل، وغلق الباب أمام رحيله بالفترة المقبلة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام إنبي، بهدفين لكل فريق بالجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

ويستعد الفريق في الوقت الحالي، لمواجهة نظيره نادي زد، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

