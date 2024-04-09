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أحمد جودة - القاهرة - يرى المدافع الإنجليزي إيريك داير أنه يقدم حاليا أفضل أداء له على مدار مسيرته وأنه سيحجز مقعده في صفوف منتخب إنجلترا خلال يورو 2024 بألمانيا.

مدافع إنجلترا أستحق المشاركة في يورو 2024

قال داير لمدونة "اوفرلاب" اليوم الثلاثاء: "بالطبع أود أن أكون جزءا من منتخب إنجلترا، وأعتقد أنني ينبغي أن أكون جزءا منه، أنني من هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف "لم أتحدث إلى جاريث ساوثجيت، لكن تحاول اللعب بقدر استطاعتك مع ناديك وبعدها لا يكون القرار في يديك".

وتابع "منذ كأس العالم لن أقول أن مستواي تراجع، أقدم أفضل أداء في مسيرتي منذ قدوم أنطونيو كونتي إلى توتنهام في 2021، وقد واصلت ذلك منذ قدومي إلى هنا، أعتقد أنني أظهرت ذلك".

وأتم "الناس تعتقد أنني في السابعة أو الثلاثين أو شيء من هذا القبيل، لكني في الثلاثين وأنا لست قريبا من نهاية ذروتي، وأعتقد أنني في قمة أدائي".