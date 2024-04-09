مبابي يقود الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سيدخل مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة؟

يلتقى الفريق الباريسي مع ضيفه البلوجرانا، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: إيمري - ماركينيوس - سكرينيار - هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي - رويز – فيتينا

خط الهجوم: ديمبلي - مواني - مبابي.

وتنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.