تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل الفريق البافاري في مواجهة آرسنال، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال حراسة المرمى: نوير خط الدفاع: ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش خط الوسط: جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري يقود الهجوم: ساني - كين. تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ميونخ حراسة المرمى: رايا خط الدفاع: كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت في الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد يقود الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز