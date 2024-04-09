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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هرنانديز، اليوم الثلاثاء، أن منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأكبر للتأهل للدور التالي، لأنه يمتلك فريقًا معدًا للفوز بالبطولة، بينما البرسا في مرحلة "بناء".

تشافي: سان جيرمان سيفوز بدوري الأبطال

قال تشافي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الثمانية: "أعتقد أن المنافس هو المرشح الأكبر للتأهل، ولكني لا أقول هذا كاستراتيجية في ذهني. إنه واقع، لقد أخذوا منا عثمان ديمبيلي في بداية الموسم، وأنفقوا أموالًا كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ولديهم هدف الفوز بدوري الأبطال. موقفنا مختلف، حيث قلتها مرارًا إننا في مرحلة بناء".

وعارض تشافي ما قاله لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الباريسي، إن الفريق الكتالوني هو المرشح للتأهل لأنه فاز بـ "التشامبيونز ليغ" 5 مرات من قبل، بينما لم يفز بها الـ "بي إس جي".

ورغم هذه الأفضلية، من وجهة نظر تشافي، إلا أن مدرب البلوغرانا أكد أنهم يخوضون اللقاء "بطموح"، بعد 4 سنوات لم يتأهل فيها الفريق حتى لدور الثمانية، "في أفضل فترة في الموسم".

كما أثنى تشافي على مدربه الأسبق، عندما كان إنريكي مدربًا لبرشلونة.

وقال في هذا الصدد "إنريكي أحد أفضل مدربي العالم"، رافضًا الدخول في جدلٍ من منهما يمثل روح البرسا بشكل أفضل، بعد أن قال إنريكي إنه من يمثل هذا الجانب.

وأوضح: "لا يوجد جدال. تجمعنا علاقة شخصية طيبة. كلانا يبحث عن نفس الهدف".

وأكد صاحب الـ44 عامًا أنه يخوض مباراة سان جيرمان برهان جماعي، في الوقت الذي أقر فيه بأنها تمثل له "حافزًا ومسؤولية" على المستوى الشخصي.

كما أشار إلى أنه شخصيًا لا يميل إلى فكرة المراقبة الفردية داخل الملعب، في إشارة لكيفية إيقاف خطورة نجم سان جيرمان كيليان مبابي، ولكنه نبه على ضرورة "اليقظة الدفاعية" من لاعبيه لأن "بي إس جي هو أحد أفضل فرق العالم في التحولات الهجومية".