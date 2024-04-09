نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء سارة.. أحمد رفعت يخرج من مستشفى وادي النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة اوليد دعبس عن خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

أحمد رفعت يخرج من مستشفى وادي النيل

وستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلي الملاعب قريبًا.

ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء.