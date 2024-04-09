نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...جووول الثاني رودريجو في مرمي الستي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1)



وصف الهدف - من هجمة مرتدة سريعة أرسل فينيسيوس جونيور تمريرة بينية من منتصف الملعب استلمها رودريجو سيلفا على الجانب الأيسر وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك



ريال مدريد ومانشستر سيتي دون تقطيع

بعد بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وحقق الفوز في جميعها بفارق هدفين على الأقل، وخلال هذه الفترة، تغلب الفريق على سيلتا فيغو وأوساسونا وأتلتيك بلباو، وبالتالي سيتقابل مع نظيره مان سيتي بمعنويات كبيرة ومرتفعة من أجل تحقيق إنتصار كبير علي حساب الخصم