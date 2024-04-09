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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدرب الحالي لسبورتنج لشبونة، لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد خلفا ليورجن كلوب

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، أن مدير نادي سبورتنج لشبونة توصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" للانضمام إلى فريق الريدز في الصيف.

وكان أموريم أيضًا ضمن القائمة المختصرة لتدريب بايرن ميونيخ، ولديه شرط جزائي لهذا الصيف في عقده مع سبورتنج لشبونة.

ونال المدرب البالغ من العمر 39 عامًا الثناء هذا الموسم من خلال قيادة فريقه سبورتنج إلى صدارة جدول الدوري البرتغالي الممتاز، إذ يسير فريق لشبونة في طريقه للفوز باللقب.

تولى لاعب خط وسط بنفيكا والبرتغالي الدولي السابق تدريب سبورتنج لشبونة في عام 2020، وقاد النادي إلى ثنائية الدوري والكأس، منهيًا بذلك ابتعاد لقب الدوري عن خزائن الفريق لمدة 19 عامًا.