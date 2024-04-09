نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتقدم على أرسنال بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم بايرن ميونخ على نظيره آرسنال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات.

وسجل أرسنال الهدف الأول عن طريق ساكا في الدقيقة 12، وتعادل لبايرن ميونخ جنابري في الدقيقة 18.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في مرمى الجانرز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش

خط الوسط: جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري

يقود الهجوم: ساني - كين.

تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت

في الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد

يقود الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز