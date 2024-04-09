نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقلب تأخره إلى تقدم على مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق ريال مدريد، على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونجح مانشستر سيتي في التقدم عن طريق برناردو سيلفا بعد مرور دقيقتين فقط.

وسجل هدفي الريال إدواردو كامافينجا في الدقيقة 12، ورودريجو سيلفا في الدقيقة 14.

تشيكل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: أكانجي - جون ستونز - روبين دياش - جفارديول

خط الوسط: رودري - كوفاستش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جاك جيريليش - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

