هاري كين يسجل رقما رائعا أمام أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - حقق هاري كين نجم فريق بايرن ميونخ رقما رائعا خلال مباراة أرسنال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات.

سجل هاري كين لاعب بايرن ميونخ 15 هدفًا في مرمى أرسنال خلال 20 مباراة.

النادي الإنجليزي أكثر ثالث فريق تلقى أهدافًا من الأمير هاري بعد ليستر سيتي (20) وإيفرتون (16).

وسجل أرسنال الهدف الأول عن طريق ساكا في الدقيقة 12، وتعادل لبايرن ميونخ جنابري في الدقيقة 18.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في مرمى الجانرز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش

خط الوسط: جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري

يقود الهجوم: ساني - كين.

تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت

في الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد

يقود الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز