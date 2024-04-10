نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة مجنونة.. ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي بثلاثية لكل فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق ريال مدريد، على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونجح مانشستر سيتي في التقدم عن طريق برناردو سيلفا بعد مرور دقيقتين فقط.

وسجل هدفي الريال إدواردو كامافينجا في الدقيقة 12، ورودريجو سيلفا في الدقيقة 14.

وتعادل فودين في الدقيقة 60 لصالح مانشستر سيتي، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 76 لصالح مانشستر سيتي، وتعادل فالفيردي في الدقيقة 79.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: أكانجي - جون ستونز - روبين دياش - جفارديول

خط الوسط: رودري - كوفاستش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جاك جيريليش - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.