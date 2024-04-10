عاجل.. أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد المثير أمام مانشستر السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - رأى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن مواجهتهم مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كانت متكافئة تمامًا. جرت المباراة مساء الأمس على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهت بتعادل 3-3 في ذهاب ربع النهائي.

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أشار أنشيلوتي إلى أن المباراة كانت متنافسة بشكل كبير، وشهدت تبادل الهجمات والقتال على الكرة. أشاد بأداء فريقه في ممارسة الضغط العالي ومحاولات استغلال الهجمات المرتدة.

وتحدث عن هدف برناردو سيلفا من ركلة حرة، موضحًا أنهم لم يتوقعوا هذا الهدف، لكن رد فعلهم كان جيدًا، مشيرًا إلى أنهم أظهروا أداء جيدًا خلال 60 دقيقة من المباراة.

وعبر عن صعوبة التصدي لهدفي مانشستر سيتي الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن الأول لم يؤثر على حارسهم لونين. وأشار إلى أن خطتهم كانت ناجحة، خاصة في هدفهم الثاني الذي جاء بتعاون جيد بين اللاعبين في الجناح الأيسر.

وعن غياب تشواميني في مباراة الإياب بسبب الإيقاف، أكد أن لديهم بدائل جيدة مثل ناتشو وميليتاو في مركز الدفاع.

وختم تصريحاته بالتأكيد على رضاه بأداء الفريق، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في التنافس من أجل التأهل في مباراة الإياب.