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تعليق مثير من جوارديولا على تعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن نتيجة مباراة الفريق أمس أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 في ذهاب ربع النهائي بملعب "سانتياجو برنابيو".

تعليق مثير من جوارديولا على تعادل مانشستر سيتي

جوارديولا صرح لشبكة "بي بي سي" العالمية قائلًا: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد جدًا، ولكن كان من الصعب التعامل مع دفاعات ريال مدريد وسرعتهم في الهجوم".

وأضاف: "في الشوط الأول كنا قلقين قليلًا بسبب فقداننا للكرة، لكن في الشوط الثاني أظهر لاعبونا شخصية رائعة واستطعنا التعادل بعد أن كنا متأخرين في النتيجة بفارق هدفين أو ثلاثة".

وتابع: "أخبرت اللاعبين في الاستراحة بضرورة الهدوء والتركيز أكثر في الشوط الثاني، وأعتقد أنهم استجابوا جيدًا لهذه التوجيهات".

وعن أداء جوسكو جفارديول، الذي سجل هدفًا رائعًا، قال: "كان أداءه مذهلًا وساهم بشكل كبير في تحقيق التعادل، لقد كانت لدينا حظوظ كبيرة بتواجده معنا في هذه المباراة".

وفيما يتعلق بإصابة فيل فودين، قال: "تعرض لضربة وكان مستاءًا من استبداله، لكنه تمكن من تسجيل هدف رائع قبل مغادرته الملعب".

وختم جوارديولا تصريحه بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمباراة العودة، قائلًا: "لدينا مباراة في الأسبوع المقبل ونحتاج إلى كل لاعب في الفريق، نحن جميعًا ملتزمون بتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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