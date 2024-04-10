تعليق مثير من جوارديولا على تعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن نتيجة مباراة الفريق أمس أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 في ذهاب ربع النهائي بملعب "سانتياجو برنابيو".

تعليق مثير من جوارديولا على تعادل مانشستر سيتي

جوارديولا صرح لشبكة "بي بي سي" العالمية قائلًا: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد جدًا، ولكن كان من الصعب التعامل مع دفاعات ريال مدريد وسرعتهم في الهجوم".

وأضاف: "في الشوط الأول كنا قلقين قليلًا بسبب فقداننا للكرة، لكن في الشوط الثاني أظهر لاعبونا شخصية رائعة واستطعنا التعادل بعد أن كنا متأخرين في النتيجة بفارق هدفين أو ثلاثة".

وتابع: "أخبرت اللاعبين في الاستراحة بضرورة الهدوء والتركيز أكثر في الشوط الثاني، وأعتقد أنهم استجابوا جيدًا لهذه التوجيهات".

وعن أداء جوسكو جفارديول، الذي سجل هدفًا رائعًا، قال: "كان أداءه مذهلًا وساهم بشكل كبير في تحقيق التعادل، لقد كانت لدينا حظوظ كبيرة بتواجده معنا في هذه المباراة".

وفيما يتعلق بإصابة فيل فودين، قال: "تعرض لضربة وكان مستاءًا من استبداله، لكنه تمكن من تسجيل هدف رائع قبل مغادرته الملعب".

وختم جوارديولا تصريحه بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمباراة العودة، قائلًا: "لدينا مباراة في الأسبوع المقبل ونحتاج إلى كل لاعب في الفريق، نحن جميعًا ملتزمون بتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة".