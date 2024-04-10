نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة أسامة جلال في مباراة بيراميدز والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض أسامة جلال مدافع الفريق لإصابة على مستوى الفخذ خلال مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

تفاصيل إصابة أسامة جلال في مباراة بيراميدز والجونة

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل على استاد خالد بشارة بالجونة ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.

أوضح الطبيب أن الجهاز الفني فضل خروج أسامة جلال بعد الإصابة في الشوط الثاني من لقاء الجونة مشددا على أنه سيخضع لفحوصات طبية إضافية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش للاعبين لمدة يومين قبل العودة للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء المقاولون العرب المحدد له يوم الاثنين ١٥ أبريل الجاري في الدوري.