دويدار: كولر يحقق مكسب تجاري بلا أداء.. وهناك مدربين مصريين أفضل منه

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على أداء الثنائي مارسيل كولر مدرب الأهلي وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

دويدار: كولر يحقق مكسب تجاري بلا أداء

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": " الثنائي كولر وجوميز أقل من بعض المدربين المصريين فهم يكسبون دون أداء".

وتابع: "جمهور الأهلي حزين بسبب عدم وجود أداء وشكل للفريق خلال الفترة الماضية".

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل بهدفين مقابل هدفين، خلال المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتسائل دويدار حول.. ماذا قدم كولر وجوميز للكرة المصرية؟ وتابع: "الحصيلة صفر، النادي الأهلي حقق نتائج جيدة ولكنه يحقق مكسب تجاري بلا أداء".

وأتم: "جوميز مدرب الزمالك لم يقدم أي بصمات على الفريق منذ توليه الإدارة الفنية".