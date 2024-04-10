الرياضة

دويدار: مصطفى شلبي لا يصلح أن يكون بديلًا لـ بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد دويدار على مستوى مصطفى شلبي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى ضعف أرقامه مقارنة بـ بن شرقي.

دويدار: مصطفى شلبي لا يصلح أن يكون بديلًا لـ بن شرقي

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور":"مصطفى شلبي لعب 45 مباراة منذ انضمامه مع الزمالك سجل 5 وصنع 8 فقط".

وتابع: "مصطفى لاعب جيد ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر، ولا بد وأن يشتغل على نفسه، ولا يصلح أن يكون بديلا لـ بن شرقي، والدليل على ذلك أرقامه الضعيفة منذ انضمامه.

وأكمل: "مارسيل كولر مدرب لديه اقتناع كبيرة بـ عمر كمال وأنتوني موديست، ويسعى لإظهاره بأي طريقة ممكنة".

وأتم: "ما يميز كهربا عن مهاجمي الأهلي هو قدرته على تسجيل الأهداف، وهناك لاعبين تجتهد خلال المبارايات وتستحق فرص أكبر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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